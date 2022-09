Margot Robbie et Ryan Gosling se sont sentis humiliés en Barbie et Ken!

Ce lundi, Margot Robbie était l’invitée du Tonight Show de Jimmy Fallon pour faire la promo de son nouveau film, Amsterdam. Ce qui ne les a pas empêchés de revenir sur un autre film très attendu, Barbie, de Greta Gerwig, et avec lui, une petite confidence de l’actrice.

On se souvient de ces photos de Margot Robbie et Ryan Gosling en Barbie et Ken en color block fluo. Ils étaient en tournage à Venice Beach en juin dernier pour le film Barbie, coécrit et réalisé par Greta Gerwig (Lady Bird, Les Filles du docteur March), et attendu de pied ferme l’été prochain. Ces photos à peine kitsch avaient fait le tour des réseaux à la vitesse de l’éclair.