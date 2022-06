Margot Robbie et Ryan Gosling font du roller en tenues fluo sur le tournage de Barbie

Mi-juin, on découvrait la première image de Ryan Gosling en Ken pour le film Barbie. Aujourd’hui, l'acteur est accompagné de la Barbie Girl, Margot Robbie sur le tournage du film.

Sur Venice Beach à Los Angeles, ils ont joué une scène avec des looks très 90’s en rose et fluo, rollers aux pieds et visières sur la tête. Très souriante, Margot Robbie portait un cycliste rose et un body multicolore par-dessus, assortie à son acolyte faisant le fameux signe de la main à la foule. Les vêtements sont inspirés de la gamme de jouets Mattel.

Will Ferrell suivait le couple en rollers, costume sombre, cravate rose et tout laisse penser qu’il sera le boss de l’entreprise Matell.

Ce n’est pas la première fois qu’on retrouve les 3 acteurs sur des patins. Margot Robbie a joué la championne de patinage artistique Tonya Harding, Ryan Gosling est un ancien danseur pour le Mickey Mouse Club et Will Ferrell a joué dans " Les Rois du patin " en 2007.