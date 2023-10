Margot Robbie et Ryan Gosling devraient se retrouver pour projet lié à une célèbre saga

Margot Robbie et Ryan Gosling devraient se retrouver dans l’Europe des années 60 pour le préquel d’ "Ocean’s Eleven".

On les a vus partout sur fond rose et bleu cet été, Margot Robbie et Ryan Gosling se sont échangé la réplique dans le film "Barbie" de Greta Gerwig qui a fait exploser le box-office. Avec 1,38 milliard de dollars de recettes, le long-métrage est le film le plus rentable de l’année.

Le duo formé par Margot Robbie et Ryan Gosling pourrait se reformer mais quitter le Monde de Barbie pour un autre univers tout en faisant un saut dans le passé : Monte Carlo des années 60, braquage et amour sont les maîtres-mots du préquel d’ "Ocean’s Eleven" réalisé par Jay Roach dont Robbie est productrice, comme le rappelle Grazia. La même source rapporte que le réalisateur a déclaré ceci : "Nous avons été inspirés par Hitchcock, plus particulièrement "La Main au collet" mais aussi, "Les Enchaînés". Ce sera un grand, grand spectacle cinématographique."

Un grand spectacle cinématographique que les fans de l’univers Danny Ocean ont hâte de découvrir. Malheureusement, ils devront encore patienter. En Effet, bien que la grève des scénaristes soit terminée, il n’en va pas de même pour celle des acteurs. La date de sortie du film est donc encore inconnue à ce jour.