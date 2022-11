Margot Robbie a failli quitter le cinéma après "Le Loup de Wall Street"

Margot Robbie a également mis fin à l’espoir de nombreux fans de la voir à l’affiche d’un nouveau film de la saga "Pirates des Caraïbes". Le projet a été stoppé, visiblement par manque d’intérêt de Disney qui détient la juteuse franchise – les cinq films sortis entre 2003 et 2017 ont rapporté plus 4,5 milliards de dollars. L’actrice explique : "On avait une idée que nous développions depuis un certain temps, et qui était d’avoir une histoire différente, en partie portée par une femme. On pensait que cela pouvait être vraiment cool, mais je suppose que ce n’est pas ce qu’ils veulent faire."

Margot Robbie croule malgré tout sous les projets. Elle est en ce moment à l’affiche de "Amsterdam" et est attendue dans les prochains mois dans "Babylon" et puis "Barbie" aux côtés de Ryan Gosling. Elle a également rejoint le casting du préquel d'"Ocean’s Eleven".