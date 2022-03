Margot, 22 ans, vit avec l'endométriose : "Ce n'est pas normal de se tordre de douleur, de faire des malaises et de vomir"

"Qu’on arrête de dire aux femmes que c’est normal d’avoir mal quand on a ses règles. Ce n’est pas normal de se tordre de douleur, de faire des malaises et de vomir ."

Margot n’est pas du genre à se morfondre. Battante dans l’âme, après avoir détesté son endométriose pendant des années, elle a appris à vivre avec. "Que je l’aime ou que je ne l’aime pas, elle sera là." Margot veut en finir avec les tabous qui persistent autour des règles et de sa maladie encore méconnue, qui touche uniquement les femmes. "Quand ça touche les hommes, la cause est tout de suite mieux entendue. Je me dis que si on commence à en parler, ça va faire bouger les choses", explique Margot avec détermination.