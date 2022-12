Margaux Vranken invitée de Patrick Bivort le samedi 17 décembre

Classic 21 Lounge accueille la pianiste bruxelloise Margaux Vranken, à l’occasion de la sortie de son nouvel album “Songbook”. Son troisième album glisse dans l’oreille et est enregistré à Bruxelles en mai 2021 entre deux épisodes viraux. Printemps des idées, du désir revenu et du jazz suprême, si on l’en juge par ces dix compositions fluides, dont la musicienne signe aussi les arrangements.

Ce qui frappe a l’écoute de son nouvel opus, c’est la technique tactile bien sûr – acquise au Conservatoire royal de Bruxelles et au Berklee Global Jazz Institute- mais aussi de l’émotion qui dégorge de santé et d’énergie. L’esthétique jazz de Margaux est ainsi faite d’équilibrisme funambule, de recherche et d’exploration. Et de musiques nourries de nombreux instrumentistes originaires de divers pays. Sans compter les cinq vocalistes, Stacey Claire, Aneta Nayan, Flavio Spampinato, Tamara Jokic et Erini. On en oublierait presque la sixième interprète, Margaux en personne, qui ouvre Songbook avec Ballade où les onomatopées chantées nourrissent son clavier. A moins que ce ne soit l’inverse.