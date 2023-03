Margaux vous dévoile sa recette des pancakes à la banane pour le petit déjeuner

Le pancake à la banane est le petit déjeuner parfait pour bien commencer sa journée. C’est une alternative simple et rapide au pain que l’on peut se préparer le matin sur le pouce.

Parlons un peu plus des bienfaits de ce fruit, la banane. Avec ses sucres lents, ses vitamines et ses minéraux, elle a tous les éléments qui permettent de tenir entre les repas sans avoir faim. C’est aussi le fruit préféré des sportifs vu sa haute teneur en glucides. Il paraîtrait même que la banane aiderait à lutter contre le stress, l’anxiété et la nervosité.

Saviez-vous qu’après la pomme, la banane est le fruit préféré des Belges ?