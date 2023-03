Margaux réalise le mariage parfait entre la pomme, le chèvre et les noix

La pomme, mise à l’honneur chez nous pendant plus de 6 mois. A partir de septembre, la récolte, jusqu’à fin mars, beaucoup de Belges mangent des pommes car le choix au niveau des fruits de saison est très restreint.

Il existe de nombreuses variétés de pommes comme, par exemple, la Gala, la Granny Smith, la Jonagold, la Boskoop, l’Elstar, la Pink Lady, … Toutes ont des particularités différentes : certaines sont plus juteuses, d’autres plus sucrées. A vous de bien choisir en fonction de la recette que vous décidez de faire.

Pour cette recette, j’ai opté pour la Gala. Elle est de taille plutôt petite et avec une peau très fine. Cette variété de pomme est juteuse, ferme et croquante, avec un goût très sucré et très légèrement acide. Le fait qu’elle soit sucrée se marie très bien avec le chèvre frais dans cette recette.