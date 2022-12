Margaux ose l’étonnant mariage entre la clémentine et la burrata

Vous êtes nombreux à avoir reçu des tonnes de clémentines le 6 décembre lors du passage du Saint-Nicolas et ne savez sans doute plus quoi en faire ? Je vous propose de twister la fameuse recette de burrata/tomate en version hivernale.

La clémentine tout comme la mandarine, l’orange, le citron et les autres agrumes sont des fruits qui se récoltent fin de l’automne/début hiver. Il s’agit, après la pomme et la poire des fruits les plus consommés pendant l’hiver. La clémentine est riche en vitamines C. Cette vitamine contribue au bon fonctionnement du système immunitaire et participe aux défenses antioxydantes de l’organisme.

N’oubliez pas d’utiliser la peau des agrumes dans certaines recettes ou des vinaigrettes car elle contient une grande partie des vitamines. Dans ce cas, favorisez des agrumes BIO.