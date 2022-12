Margaux nous prépare un délicieux riz sauté au brocoli

La saison du brocoli est assez longue car elle se déroule de fin juin à fin novembre. Ce légume vert fort apprécié par tous les âges. Afin de varier les plaisirs, optez pour le broccolini. Il est de la même famille mais plus tendre et plus digeste à manger cru.

Le brocoli est un légume vert riche en fibres, potassium et vitamines B. Il permet de réduire le taux de mauvais cholestérol

En ce qui concerne la préparation des brocolis, ils peuvent se cuisiner de multiples façons. Ils peuvent se cuire à la vapeur, dans de l’eau bouillante ou sous forme de wok avec un filet d’huile d’olive. Il est important de ne pas trop les cuire afin qu’ils conservent au maximum leurs saveurs et leurs vitamines.