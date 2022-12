Margaux nous prépare un carpaccio de champignon tout simple et très goûteux

Les meilleurs champignons pour réaliser des carpaccios sont les champignons de paris. Il s’agit d’une variété qui peut se manger crue. Aujourd’hui, il n’y a plus vraiment de saison pour les champignons de paris car ils se cultivent toute l’année dans des caves.

Pour la santé, le champignon est très intéressant car il apporte plus de protéines que la moyenne des légumes. Dans le cadre d’un régime, on la retrouvera très souvent sur la liste des ingrédients car il est composé à 90% d’eau. Le champignon est également concentré en vitamines, oligo-éléments et riche en fibres.