Margaux nous prépare des tagliatelles aux asperges et aux épinards

Coupez les pointes des asperges et conservez-les sur le côté.

Faites bouillir une casserole de l’eau afin de cuire le reste des asperges pendant 10-12 minutes. Il faut qu’elles soient bien tendres afin de pouvoir les mixer.

Faites bouillir une deuxième casserole d’eau afin de cuire les tagliatelles. (Conservez le jus de cuisson).

Mixez les asperges avec un peu d’eau de cuisson et un filet d’huile d’olive jusqu’à obtention d’une sauce lisse et homogène. Assaisonnez avec du poivre et une pincée de sel.

Pelez et écrasez les gousses d’ail. Dans une poêle, faites revenir l’ail avec les pointes des asperges et les épinards avec un filet d’huile d’olive. Après 5 minutes, ajoutez-y la sauce aux asperges, les tagliatelles et un peu d’eau de cuisson. Laissez cuire le tout pendant 2 minutes supplémentaires à feu doux.

Accompagnez les tagliatelles aux asperges et aux épinards avec des copeaux de parmesan.