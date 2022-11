Margaux nous livre sa recette de penne au saumon fumé, fenouil et aneth

A la recherche d’une recette de pâte originale et facile qui change de la sauce tomate ou du pesto ?

Cette fois-ci, j’ai décidé de mettre le fenouil à l’honneur. C’est un légume qui se cultive facilement chez nous. On peut le planter à partir de mai et on le récolte de fin août à début novembre. Il faut juste faire attention, il ne résiste pas au gel. Le fenouil est une plante peu vulnérable. L’accompagner de menthe suffira pour repousser les chenilles et éviter des limaçons.

Au niveau santé, le fenouil est un légume chargé en substances antioxydantes tel que la vitamine C et le bêtacarotène. Il est également riche en sodium et en vitamine E.

En cuisine, ce légume est très utilisé pour ce petit goût anisé. Quand vous coupez le fenouil, ne jetez pas trop rapidement les fanes. Elles peuvent être utilisées pour décorer et assaisonner vos plats.