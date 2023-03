Margaux nous donne sa recette du chili version végétarienne

Pelez et coupez l’ail et l’oignon en morceaux. Coupez également les poivrons en morceaux. Dans une poêle, faites revenir le tout à feu doux avec un filet d’huile d’olive pendant 10 minutes.

Ajoutez-y ensuite les haricots rouges, les tomates concassées et la sauce tomate. Assaisonnez avec du cumin, une pincée de sel et de poivre. Laissez réduire le tout pendant 10 minutes supplémentaires. Terminez la préparation avec de la coriandre fraîche et un peu de feta émiettée.

Servez le chili sin carne avec des tortillas ou du riz. Si vous aimez le piquant, n’hésitez pas à ajouter un petit piment à la préparation.