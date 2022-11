Margaux et Romain ont perdu la vie lors du Rallye du Condroz : "Ils avaient tout pour eux, ils sont partis en amoureux"

Ils avaient 16 et 18 ans. Margaux et Romain avaient la vie devant eux mais ils sont décédés hier lors du Rallye du Condroz. Une voiture a fait une sortie de route et les a fauchés.

Leurs proches, leurs amis sont sous le choc ce matin.

Il a essayé de protéger Margaux

"Ils étaient jeunes, ils étaient beaux, ils avaient tout pour eux", ce sont les termes utilisés ce matin par Fabrice Landeloos, le père de Romain, 18 ans, décédé hier après-midi au Rallye du Condroz: "Il a essayé de protéger Margaux puisqu'il nous a été rapporté ce matin par la maman de Margaux qu'on pouvait être fiers de notre fils, qu'il s'était interposé pour essayer de protéger au maximum Margaux. Ils sont partis en amoureux, en pleine fleur de l'âge, avec des belles promesses d'avenir. Je ne sais pas comment on va vivre avec ça."

Ils n'ont pas fait les cons

Hier, en fin de journée, les parents de Romain ont reçu la visite de la police pour leur annoncer la terrible nouvelle. Les policiers ont donné des informations très importantes aux parents: "Pour reprendre textuellement les mots du policier, "ils n'ont pas fait les cons, ils n'étaient pas dans une zone neutre, on tient à vous le dire", explique le papa, "et quand après on entend l'organisateur qui se permet, sans recul, de faire peut-être même des amalgames puisqu'on sait qu'il y a eu des problèmes dans la spéciale avec des jeunes... je pense qu'ils ont tout mélangé. Ce qui nous a été rapporté, c'est qu'ils remontaient dans un petit sentier perpendiculaire à la rue où se passait la spéciale, et la voiture, en prenant un léger virage, est sortie, est passée au-dessus d'un parapet, les a attrapés sur ce petit sentier, et les a projetés dans un jardin. Le jardin était peut-être en zone neutre, ça c'est possible, je n'y étais pas."

Une minute de silence au Collège Sainte-Croix, en hommage à Margaux

A Hannut, au Collège Sainte-Croix, les directeurs, les enseignants et les élèves sont bouleversés. Margaux, 16 ans, était étudiante en quatrième secondaire. Ce matin, l'école a observé une minute de silence en hommage à l'adolescente. Une cellule d'aide psychologique a également été mise en place pour aider les compagnons de classe de la jeune fille et les enseignants.

L'enquête doit à présent déterminer si les deux victimes se trouvaient dans une zone autorisée ou si cette zone était interdite aux spectateurs. Selon le parquet de Liège, il est encore trop tôt pour le dire.

Wanze, une commune sous le choc

En attendant, le réveil est bien difficile à Wanze, où s'est déroulé le drame. Les drapeaux ont été mis en berne dans la commune. Une minute de silence sera respectée ce soir lors du conseil communal.

Regardez, sur place, notre reportage.