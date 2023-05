Margaux de Valensart : candidate solide et solaire. Rencontre quelques heures avant la demi-finale

Deux candidates belges font partie des 24 demi-finalistes du Concours Reine Elisabeth : La mezzo-soprano Linsey Coppens et la soprano Margaux de Valensart. Les deux candidates belges interpréteront leur programme de demi-finale ce mercredi 24 mai à partir de 20h. La demi-finale du Concours musical international Reine Elisabeth de Belgique, à suivre ces mercredi 24 et jeudi 25 mai à 15h et à 20h en direct sur Musiq3 et sur Auvio ainsi qu’en télévision sur la Trois dès 20h.

La demi-finale du Concours Reine Elisabeth s’ouvre ce mercredi après-midi. Chaque demi-finaliste aura la lourde tâche d’interpréter un nouveau récital avec accompagnement de piano mais subtilité du règlement : les programmes de la demi-finale sont communiqués la veille de l’épreuve !

En réalité, chaque candidat a dû déposer – au moment de son inscription – deux programmes en vue de présenter la demi-finale (soit deux versions souhaitées d’une seule et même épreuve). Le jury doit donc sélectionner l’un ou l’autre programme et cette décision n’est communiquée que 29 heures (précises) avant l’épreuve. "Dura lex sed lex".