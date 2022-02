Maréva gagne sa place pour les lives de The Voice Belgique grâce à cette superbe reprise d’Etta James

Maréva a 20 ans et vient de Paris. Cette étudiante en comédie musicale compte réaliser son rêve en participant à The Voice Belgique. Lors des Blind Auditions, Maréva a interprété "N’insiste Pas" de Camille Lellouche et a séduit Christophe Willem. Pour les K.O., Maréva a décidé de prendre un énorme risque en s’attaquant à un monument de la chanson anglophone : "I’d Rather Go Blind" d’Etta James. Grâce aux conseils qu’elle a pu récolter auprès d’Yseult et de son coach Christophe Willem, elle a pu décrocher un aller simple vers les grands lives de The Voice Belgique.