Mareva a 20 ans et vient de Paris. Cette étudiante en comédie musicale est en Belgique depuis quelques mois afin de rejoindre son frère, joueur au club de foot de Seraing. Mareva a commencé la musique à l’âge de 13 ans, et a longtemps étudié le chant lyrique. Elle s’est même illustrée dans cette catégorie dans l’émission "Prodiges" sur France 2, il y a quelques années. Son rêve ? Pouvoir vivre de sa passion. Et elle compte tout donner pour le réaliser en participant à The Voice Belgique. Lors des Blind Auditions, Mareva a interprété "N’insiste pas" de Camille Lellouche. Suite à sa prestation, elle a intégré l’équipe du coach Christophe Willem.