Marée noire au Pérou: indemnisation de 4,5 milliards de dollars réclamée à Repsol

L'Institut national de défense de la concurrence et de la protection de la propriété intellectuelle (Indecopi) réclame 3 milliards de dollars pour les dommages environnementaux et 1,5 milliard de dollars pour le dommage moral aux consommateurs et usagers.

"Ces actions pourront faire jurisprudence en matière de marée noire qui provoquent des préjudices et des dommages moraux collectifs de pollution à l'environnement dans les zones côtières", a déclaré Julian Palacin, directeur exécutif de l'Indecopi, dans un communiqué diffusé vendredi soir.

Samedi, Repsol a estimé sur son site internet "la demande de l'Indecopi "infondée, injustifiée et incongrue".

"Ses estimations manquent de la moindre base pour étayer les chiffres indiqués", a souligné le groupe, selon lequel l'Indecopi ne tient pas compte des causes de la fuite de pétrole, ni des travaux de nettoyage entrepris par l'entreprise.

Le groupe a affirmé fin avril avoir nettoyé 96% des zones côtières et maritimes polluées.