''Marée blanche'' de Gaël Séjourné, une BD qui mêle la comédie et le drame

''Marée Blanche'', c’est le titre de cette histoire qui commence en mer, sur un bateau de pêche, au large des côtes bretonnes. Nous sommes en 2018, à quelques jours de la finale de la Coupe du Monde que va remporter la France - mauvais souvenir pour les Belges, mais passons. Quatre hommes sont à bord. L’un d’eux aperçoit des paquets flottant autour du bateau. Ils les récoltent à l’aide d’une épuisette. Découvrent qu’il s’agit de cocaïne pure. Puis en croisent d’autres, un peu plus loin et les repêchent également. En tout, ce sont quarante kilos de poudre qui se retrouvent à bord. Il y en a pour des millions.

Que faire, quand vous sortez de l’eau des paquets bien étanches contenant une telle fortune potentielle ? On le sait, la vie des marins-pêcheurs est plutôt rude. Et quand la providence semble s’être penché sur leur avenir, il est difficile de se résoudre à remettre ce butin entre les mains des autorités. Les quatre hommes divisent leur trésor en quatre parts égales et font un pacte : pas question d’en parler à qui que ce soit, même à leurs épouses.

Mais ce pacte ne va pas tenir le coup longtemps. Toute l’histoire se passe en quelques jours. Et elle va virer au drame le plus total. Je ne vais pas vous gâcher la lecture en vous détaillant tout ce qui va arriver à ces quatre hommes qui se croient chanceux pendant quelques heures. Mais on se doute bien que non seulement il est très difficile d’écouler quarante kilos de drogue sans se faire repérer, mais qu’en plus, s’ils y étaient arrivés et avaient coulé des jours heureux avec leur argent, il n’y aurait pas eu d’histoire. On va donc assister à une sorte de tragédie grecque où tout est joué d’avance, il n’y a pas à douter que ça va mal tourner. Pourtant, le page turning fonctionne : on a envie de savoir comment et pourquoi ça va capoter et surtout, qui va payer quoi.

Le livre est raconté à la manière d’une comédie française. Le ton, les dialogues entre les personnages, les petites histoires qui les lient les uns aux autres et qui vont entraîner les pires conséquences, tout cela est distillé avec une sorte de fausse légèreté. Sans compter que le dessin est plus proche de l’humour que du dessin réaliste. Il y a notamment des jumeaux aux proportions d’armoires à glace qui sont deux caricature sur pattes. Bref, on passe un moment de détente comme dans un polar des années soixante, si ce n’est que ça se passe aujourd’hui et que l’histoire repose en partie sur des faits réels.

''Marée blanche'' de Gaël Séjourné, chez Delcourt