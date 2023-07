« Maredsous, une communauté, un trésor », une exceptionnelle exposition au TreM. a, à Namur

Construite à Denée, en province de Namur, l’abbaye bénédictine Saint-Benoît de Maredsdous fêtait l’an dernier le 150e anniversaire de sa fondation en 1872. Pour clôturer définitivement ce Jubilé, le TreM. a – Musée des Arts anciens du Namurois, organise, en collaboration avec l’abbaye, une exposition intitulée " Maredsous, une communauté, un trésor ", du 3 août au 10 septembre 2023.

Connue pour son accueil, son fromage et sa bière, l’abbaye de Maredsous est aussi l’un des plus grandioses exemples du style néo-gothique, qui fleurit dans nos régions sous l’égide de Jean-Baptiste de Béthune dont ce fut le chef-d’œuvre. L’architecte avait été choisi par les Desclée, fondateurs et mécènes des lieux, pour édifier, décorer et meubler le monumental ensemble.