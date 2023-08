"Maredsous, une communauté, un trésor", exposition au TreM. a – Musée des Arts anciens à Namur

L’Abbaye de Maredsous a 150 ans, et le TreM. a la met à l’honneur. Le Musée des Arts anciens du namurois, a rassemblé en ses murs, une collection d’objets uniques, témoins du quotidien d’une communauté. L’occasion de découvrir l’histoire de cette abbaye néogothique, et de son patrimoine. Un style que l’on doit au plus grand architecte néogothique en Belgique, Jean-Baptiste Béthune.

Il est aussi le concepteur des fresques de l’abbatiale, recouvertes d’un crépi jaune à l’heure du concile de Vatican II, qui invitait à plus de sobriété, mais que l’on peut retrouver sur une photo en ouverture de l’exposition.

Les moines fondateurs de Maredsous viennent de l’abbaye de Beuron en Allemagne, et ces Bénédictins résident au château de la famille d’Esclée à Denée. Ces notables vont financer la construction de Maredsous, dont le gros oeuvre prendra une vingtaine d’années. L’objectif de la famille était de participer au redéveloppement d’une société plus pieuse, alors que l’Allemagne vit une époque de troubles qui à l’inverse, vise à réduire l’importance de l’église : la Kulturkampf.

Rencontre avec Gaylen Vankan, concepteur de l’exposition…

Un défilé de vêtements ecclésiastiques aura lieu en l'Eglise Saint-Joseph, rue de Fer à Namur, le 25 août à 18H30.

Lunch dans le jardin du musée : les 12, 16 et 26 août à midi, suivi d'une visite de l'exposition

Une exposition qui se tient jusqu'au 10 septembre.