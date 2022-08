Mardi plus chaud malgré quelques averses

Jeudi, on surveillera une possible petite dégradation orageuse qui pourrait déjà se faire sentir sur une bonne moitié nord du pays. Mais il s’agira d’orages locaux. Sur le sud, le temps restera sec avec un ciel qui se voile. Les températures restent très élevées pour la saison : 23°C en bord de mer, 28°C en Ardenne, 30°C dans le centre et 32°C en Campine.

Vendredi, cette fois, c’est une zone orageuse un peu plus structurée qui donnera essentiellement des coups de tonnerre sur l’ouest et le centre du pays, tandis qu’au sud et à l’est, ce seront des orages plus localisés qui menaceront en deuxième partie de journée. La masse d’air reste chaude, mais moins que les jours précédents : 21°C au littoral, 23°C en Ardenne et 25 à localement 26°C du centre vers la Campine.

Pour samedi et dimanche, les modèles météo divergent mais à priori la dégradation orageuse devrait s’amplifier avec en prime de bons cumuls de précipitation. En tout cas pour samedi. Dimanche, les révisions hésitent entre un modèle qui donne de fortes pluies et l’autre qui évoque un temps redevenu sec. On affinera donc.