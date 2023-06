Mardasson de Bastogne : des travaux de stabilité s’ajoutent aux travaux de rénovation

Si vous aimez le tourisme d’histoire et de mémoire, vous êtes certainement déjà passé au Mardasson à Bastogne. Le mémorial est en travaux. D’importants travaux de rénovation "ce sont des kilomètres de joints qui sont refaits, les dorures, les inscriptions" détaille Benoît Lutgen, bourgmestre de Bastogne. C’est l’ABMC, l’American Battle Monuments Commission qui est à la manœuvre. Le Mardasson a été acquis par les Américains en 2020 via une convention entre la Belgique et les USA. Depuis, d’importants moyens financiers ont été injectés pour entièrement restaurer le bâtiment. "C’est durant ces travaux que des problèmes de stabilité ont été détectés. Le problème ne provient pas des fondations, mais de l’étage supérieur sur lequel on peut marcher. Au fil du temps, des couches successives ont été posées et le monument n’a pas été conçu pour supporter tout ce poids". Les travaux seront donc plus importants que prévu aussi bien au niveau de la durée que du budget, mais le bourgmestre de Bastogne insiste sur le fait que tout est pris en charge par l’ABMC.