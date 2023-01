Marcus Rashord, le retour de la star oubliée

Alors qu’il a longtemps végété entre la 5e et 6e place, Manchester United est remonté 4e depuis la 18e journée. Si Erik ten Hag a connu quelques difficultés à l’allumage, il est devenu l’entraîneur de Manchester United le plus rapide à atteindre 20 victoires, devançant même Alex Ferguson. Il a d’ailleurs remporté 20 de ses 27 premiers matches de la saison, avec notamment 14 clean sheet.

Et Rashford a une part prépondérante dans les bons résultats de United comme le soulignait le coach néerlandais après la victoire face à Everton : "Il est en bonne forme et il a réalisé une grande performance. Il est là dès la première minute, il reste concentré et fait du bon travail. S’il continue à s’investir dans l’entraînement et les matches, je suis convaincu qu’il peut continuer sur sa lancée."

Une lancée qui devrait enfin permettre au joueur de devenir un pion essentiel de Manchester et à United de retrouver son lustre d’antan. Car depuis le départ de Sir Alex Ferguson, le club n’a plus gagné la Premier League et doit souvent se contenter de trophées mineurs. Il ne reste plus qu’à concrétiser ça en remplissant son armoire à trophée.