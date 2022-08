Marcus Mumford révèle avoir été abusé sexuellement lorsqu’il était enfant

Le chanteur aborde ce sujet en précisant que plusieurs titres de son prochain album solo parleront de ce traumatisme.

C’est dans les colonnes du magazine GQ que Marcus Mumford a précisé que son nouveau single, "Cannibal", qui ouvre son disque, a été écrit en repensant à ce qu’il avait vécu à l’âge de six ans. "Comme beaucoup de gens, et de plus en plus si j’en crois le nombre de personnes qui viennent m’en parler après les concerts, j’ai été abusé étant enfant, oui. Pas par ma famille et pas dans une église, contrairement à ce que certains pourraient penser. Et je n’en ai jamais parlé durant trente ans". Il poursuit : “Tout cela m’a remué le cerveau pour la vie et a modifié ma façon de réagir à ce qui m’entourait. J’ai passé ces trois dernières années à tenter de regarder tout ça avec recul et à trouver un certain équilibre dans ma vie".

Plus loin, Mumford précise aussi qu’en tant que victime d’abus, il avait beaucoup de choses à dire, et qu’il en a en fait d’autres morceaux de son album solo à venir.