Marcus Miller invité d’honneur de la 20e édition du Dinant Jazz Festival

Le compositeur et bassiste américain Marcus Miller sera l’invité d’honneur du 20e Dinant Jazz Festival, qui se déroulera du 28 au 31 juillet, à Ciney et à Dinant.

Il avait déjà été désigné parrain de l’édition 2020 qui n’avait pu avoir lieu en raison de la crise du Covid-19. Marcus Miller s’était par ailleurs déjà produit au Dinant Jazz Festival en 2018.

La soirée d’ouverture du Dinant Jazz Festival aura lieu le 28 juillet à la Collégiale de Ciney, ville qui a vu éclore le festival, avec la prestation du guitariste Philip Catherine suivie du projet "Positive" de Michel Herr, joué par des musiciens belges tels que Nathalie Loriers, Peter Hertmans, Bert Joris, Sam Gerstmans, Dré Pallemaer, etc.

Les autres soirées du festival auront lieu dans le parc Saint-Norbert de l’abbaye de Leffe (Dinant), où Marcus Miller se produira à deux reprises les 29 et 30 juillet. "Entre jeunes talents et musiciens confirmés, belges et internationaux, la programmation tend à l’équilibre", précise l’organisation du festival.

Quelque 3000 personnes sont attendues tout au long de l’événement.