Marco Mouly : "Je ne pensais pas avoir fait une aussi grosse connerie."

Marco Mouly est considéré comme avoir fait l'arnaque du siècle. En effet, via un système de TVA sur la taxe carbone, il a arnaqué l'Etat français de centaines de millions d'euros.

Dans son livre "La cavale", il raconte comment il a réussi à échapper à la police pendant quelques mois avant de se faire attraper et de purger sa peine.

Pour l'émission Le 6-8 sur La Une, l'arnaqueur parle de ses regrets au micro de David Barbet, journaliste pour Télépro :

"J'ai un peu de regrets. Je ne pensais pas avoir fait une aussi grosse connerie. J'ai fait huit ans de prison, c'est énorme. J'ai eu dix vies dans ma vie. La cavale a été la plus belle chose de sa vie. J'ai fait quatorze pays durant ma cavale, j'ai adoré."

Marco Mouly est un personnage que l'on voit beaucoup en télévision et sur les plateformes depuis quelques mois, il revient sur son exposition soudaine :

"On me traite d'un Robin des bois. Il y a 1% de négatif sur le positif. Je raconte mon histoire car les gens veulent savoir. Ils ont envie de voir un film, une série sur mon histoire. Je n'ai pas cherché la lumière."

Son histoire n'est pas terminé, Marco Mouly dévoile ses projets :

"On ne peut pas encore dire le nom de la plateforme. On est en écriture d'un film. Je vais jouer dans l'un des films sur moi, je vais jouer mon propre rôle. Il y a un film, une série et un jeu à venir."

