Marco Locurcio, mélodies fines et rythmiques surprenantes

En formule trio

Après la sortie de son dernier album "Imagery" en 2018 et de nombreuses collaborations en tant que producteur et sideman, le guitariste Marco Locurcio revient cette fois en trio. Une formule plus légère et plus intimiste où le son de sa guitare et le dialogue avec ses compagnons deviennent les deux palettes prédominantes. Accompagné par ses amis musiciens, Jacques Pili à la contrebasse et Fabio Zamagni à la batterie, nourrie par le jazz, les musiques de film, l’indie pop et l’électro, sa musique est lyrique, hybride et accessible. Inspiré par les ambiances aériennes de Bill Frisell ou de Jakob Bro, la finesse des mélodies se mélange à des rythmiques surprenantes.

Marco Locurcio était l'invité de Patrick Bivort sur Classic 21.