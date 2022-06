Marco Locurcio invité de C21 Lounge ce 11 juin

Ce samedi 11 juin, le guitariste Marcio Locurcio sera l’invité de l’espace lounge de Classic 21 pour nous faire partager son nouvel album ‘Trio’.

Né à Bruxelles en 1972, il est diplômé du Musicians Institute de Los Angeles et du conservatoire de Bruxelles. Marco a étudié avec Scott Henderson, John Scofield, Peter Hertmans et a enregistré cinq albums sous son nom avec entre autres Jeroen Van Herzeele, Chander Sardjoe et Jozef Dumoulin. Il fait partie du groupe Qu4tre et a aussi produit, enregistré ou composé pour de nombreux albums de rock ou de pop.

Après la sortie de son dernier album " Imagery " en 2018 et de nombreuses collaborations en tant que producteur et sideman, le guitariste Marco Locurcio revient cette fois en trio. Une formule plus légère et plus intimiste où le son de sa guitare et le dialogue avec ses compagnons deviennent les deux palettes prédominantes. Accompagné par ses amis musiciens, Jacques Pili à la contrebasse et Fabio Zamagni à la batterie, nourrie par le jazz, les musiques de film, l’indie pop et l’électro, sa musique est lyrique, hybride et accessible. Inspiré par les ambiances aériennes de Bill Frisell ou de Jakob Bro, la finesse des mélodies se mélange à des rythmiques surprenantes. A découvrir ce samedi dans Classic 21 Lounge.