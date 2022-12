Marco Leulier de retour dans le cube de Viva for Life : "La solidarité fera la différence dans cette période insensée"

Marco Leulier, animateur sur Tipik, renouvelle son engagement pour Viva for Life et sera de retour dans le cube du 17 au 23 décembre pour la deuxième fois.

Cette année, avec son lot de mauvaises surprises (crise énergétique…), justifie-t-elle encore plus la défense des causes telles que Viva for Life ?

"C’est une période insensée que nous traversons, avec tellement de questions… Et dans ce genre de moment, chacun a tendance à penser à soi. Mais il faut avoir conscience que pour d’autres, la situation est bien pire, et c’est pourquoi, plus que jamais, la solidarité fera la différence. A travers Viva for Life et bien d’autres causes."

Comment jugez-vous votre implication dans le cube ?

"Je nous vois comme un relais, nous avons 144 heures pour mettre en lumière le travail extraordinaire de toutes ces personnes. Des personnes qui agissent toute l’année auprès des enfants afin qu’ils ne soient pas séparés de leur famille (dans le meilleur des cas), et surtout pour faire en sorte que ces enfants ne manquent pas de l’essentiel. Porter ce message auprès d’un maximum de gens, c’est notre mission afin qu’ils puissent agir à leur manière."

Les associations sur le terrain ont besoin de votre soutien pour poursuivre leurs actions tellement essentielles pour des milliers d’enfants. Faites un don pour Viva for Life.