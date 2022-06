Marco Kana : "J’essaie de me comparer à Witsel et de suivre son exemple"

Ce vendredi, Marco Kana s’est exprimé lors de l’émission Complètement Foot et sur le match des Espoirs qui jouent ce dimanche face à l’Ecosse.

Marco Kana a terminé la saison avec Anderlecht en boulet de canon en se montrant sous son meilleur jour lors des PO1. Et le milieu de terrain n’est pas encore en vacances puisqu’il doit encore jouer un match avec les Espoirs.

Si les U21 sont déjà qualifiés pour l’Euro en 2023, ce match servira déjà de préparation à ce rendez-vous.

"On a un groupe qui a envie de gagner et on veut le montrer ce dimanche", commence par expliquer Kana. "Et puis l’Euro l’année prochaine, c’est une fierté de le jouer. Des bonnes générations de Diables ne se sont pas qualifiées pour l’Euro, mais on doit rester humble. Et on doit aborder cette compétition match par match. Après, on a les qualités pour aller loin."