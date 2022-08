Marco Kana déterminé à s'imposer à Anderlecht : "Je sens que je reviens de mieux en mieux"

Un Sporting d’Anderlecht à deux visages a remporté sa deuxième victoire de la saison ce dimanche soir face à Seraing (3-1). Titulaire pour la première fois cette saison, le jeune Marco Kana a marqué des points dans le milieu de terrain anderlechtois.

"On a très bien commencé en première période. On a vu une grande différence entre un Anderlecht qui joue avec intensité et un Anderlecht qui joue sans", a commenté Kana au micro de notre journaliste Lancelot Meulewaeter.

Aligné en numéro 6 derrière Refaelov et Verschaeren, Marco Kana s’est surtout concentré à ses tâches défensives : "Avoir ces deux joueurs devant soi, c’est pas mal", a-t-il dit en rigolant. "Ce sont des bons joueurs qui travaillent beaucoup".

Blessé en début de saison, Kana a enfin pu connaître sa première titularisation : "L’arrivée du nouveau coach n’a rien changé à mon état d’esprit. J’ai toujours la même motivation que la saison dernière. J’ai eu quelques pépins physiques durant la préparation mais je sens que je reviens de mieux en mieux".

Enfin, le milieu défensif de 19 ans a commenté les prestations de ses jeunes coéquipiers Fabio Silva et Noah Sadiki : "Fabio est un très bon joueur. Il a le sens du but et c’est aussi un très bon manieur de ballon. J’espère qu’il va continuer sur cette lancée et marquer des buts. Noah c’est mon petit, un ami et un jeune du club. Je suis vraiment heureux de le voir jouer avec moi sur ce terrain. J’espère qu’il va continuer à grandir".