Marco Kana de retour dans le 11 anderlechtois : "Vincent Kompany m’a pris dans le vestiaire et m’a dit : amuse-toi !"

Anderlecht et Marco Kana ont assuré la troisième place finale et peuvent même revenir sur l’Union Saint-Gilloise. "Cette troisième place fait plaisir, on ne va pas se cacher : c’était un objectif", explique Marco Kana. "Maintenant, il nous reste deux matches et qui sait ce qu’il va se passer ? Je suis un gagnant, on joue l’Union : j’ai envie de gagner. Ensuite, on jouera Bruges et j’aurai aussi envie de gagner. Est-ce que je pense encore à la deuxième place ? Oui, parce que c’est mathématique".