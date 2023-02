Marco et Audrey initiées par un cascadeur aux scènes de bagarre à la James Bond

Ce vendredi, Marco, Lara et Audrey (François, souffrant, était absent) présentaient, en public, Le Réveil de Tipik depuis l'exposition Bond in Motion au Heysel qui nous plonge dans l'univers du plus célèbre des agents secrets avec notamment la présence d'un grand nombre des véhicules qu'il a conduits dans les films (émission complète sur Auvio) et bien d'autres choses encore.

A cette occasion, un cascadeur a montré, en faisant participer Marco et Audrey, comment donner l'impression que James Bond se battait vraiment contre les innombrables ennemis qui étaient bien décidés à se débarrasser de l'agent 007 (prononcez "double zéro sept").