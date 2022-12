Marco en larmes face à la détresse de Lina : "On est à la maison mais c’est comme si on était dehors"

Ce sont les ménages les plus précaires qui vont subir de plein fouet l’inflation galopante, avec une inflation de plus de près de 25% en août 2022 en Belgique pour le logement, l’eau, l’électricité, le gaz et les autres combustibles. Une situation qui accable Lina.

Mes enfants peuvent me demander "maman je veux ça" mais je n’ai rien. Tu dois faire la promesse que quand tu auras de l’argent tu vas acheter. Mais quand tu as l’argent c’est insuffisant, "je ne saurai pas t’acheter ça". […] Je n’achète même pas quelque chose à 20€ pour moi. Parfois je pleure, je me sens triste. Mais je n’aime pas que mes enfants me voient comme ça, je le fais en cachette. Je pleure, je regarde ce que je peux faire après un moment j’ai le courage de me dire "non je vais me battre"[…] Je me sens très seule mais quand les enfants sont là c’est la seule joie de ma vie.

Le témoignage de Lina a vraiment touché Marco qui n’a pas su retenir ses larmes, "je vous avoue ça me bouleverse beaucoup parce qu’on est en 2022. Ce monde est un monde de fous et on parle de notre pays. On a le taux de pauvreté le plus élevé d’Europe, ce n’est pas possible. Franchement on ne peut pas laisser ça comme ça, on doit faire quelque chose !"

C’est une réalité que de très nombreuses familles qui vivent dans la précarité subissent et cette situation s’aggrave avec la crise énergétique et les factures impayées. D’ailleurs, les associations de terrain tirent la sonnette d’alarme et attirent notre attention sur l’impact que ça engendre sur les enfants. Il faut agir et vous avez la possibilité de faire changer les choses, alors faites un don à Viva for Life !