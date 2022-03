Marco Casto sur l’élimination de l’Italie de la Coupe du Monde : «Une grande déception, une tristesse, une frustration»

C’est la deuxième élimination consécutive des qualifications d’un Mondial pour l’Italie. Après l’échec russe en 2018, voici le raté qatari de 2022. Une défaite qui ne sera pas sans conséquence pour le sélectionneur de la Squadra. "Aujourd’hui dans la presse italienne, sur les réseaux sociaux, on dit que Roberto Mancini doit démissionner, que des joueurs doivent partir. En Italie, il n’y a pas de demi-mesure, pas de circonstances atténuantes, pas d’excuses possibles.", analyse l’ancien joueur du Sporting Charleroi.

Mancini out ? La question fait débat. Difficile d’oublier l’incroyable sacre à l’Euro cet été. Marco Casto relativise le parcours du tacticien : "Mancini a fait un réel miracle à l’Euro. On a été champions d’Europe sans réel attaquant de classe mondiale. On a eu une cohésion, c’est ça la force des Italiens, dans les moments difficiles, on arrive à se surpasser et à recréer quelque chose. Ça a été le cas en 2006 à la Coupe du Monde, à l’Euro cet été. Il faut revenir aux bases, redevenir pragmatique, ce qui compte, ce sont les résultats."

Il faudra encore un peu le temps au peuple italien pour digérer ce douloureux affront. Les prochaines semaines, les prochains mois seront déterminants pour la future reconstruction de la Squadra Azzura.