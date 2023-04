Marcinelle : une émouvante cérémonie pour la réinhumation de victimes de la catastrophe du Bois du Cazier

La démarche a permis à Dantina Di Quilio que le corps de son père soit enfin identifié. Au moment de la catastrophe, elle était dans le ventre de sa mère. Elle est née quatre mois plus tard et n’a pas connu son papa. Mais elle était présente, cette semaine, à Charleroi, pour la présentation des résultats de l’analyse et surtout pour assister à son retour en terre, ce mercredi, dans le cimetière de Marcinelle. "Cela n’aurait pas de sens de le ramener en Italie, si longtemps après. C’est ici qu’il a fait le sacrifice de sa vie pour le bien de ma famille. Mais désormais je peux faire mon deuil. Aujourd’hui, mais pour toutes les années passées sans lui, aussi. La démarche de Michele – ndlr Cicaro, fils d’un mineur non identifié – est d’un grand secours car à présent, je dispose d’un lieu où repose mon père. Un endroit où dorénavant je pourrai venir pour lui parler, pour prier pour lui".

Ils étaient 14. Ils ne sont plus que 12 mineurs victimes de la catastrophe du Bois du Cazier dont les corps ne sont pas formellement identifiés.