Marcinelle : un feu s’est déclaré au sommet du terril du Bois du Cazier

Les broussailles sont en feu, au sommet du terril du Bois du Cazier, à Marcinelle. D’après les pompiers sur place, il s’agit d’un feu de terril. La sécheresse et les fortes chaleurs provoquent l’embrasement spontané. Une dizaine de randonneurs se trouvaient encore sur le terril, lieu de balade prisé de la région carolo, quand les pompiers sont arrivés sur place. Leur première mission a été de s'assurer que plus personne ne se trouvait dans la zone.

Les services incendie ne peuvent pas accéder au sommet du terril avec les engins qui leur permettraient de combattre efficacement les foyers qui naissent à droite à gauche. Ils utilisent donc des battes à feu, sorte de pelles qui permettent d'écraser, à plat, la végétation incendiée.

Un hélicoptère a été appelé qui fait des allers et retours vers un point d’eau pour remplir une large poche de 1000 litres qu’il vient ensuite déverser sur place. Ce ballet s'opère entre le sommet du terril et le plan d'eau du Centre de Délassement, le point d'eau le plus proche. Un second hélicoptère "stationne" a proximité pour prendre le relais si cela s'avère nécessaire.