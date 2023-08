Marcinelle : un été humide propice à l’apparition précoce des champignons

Les amateurs l’ont constaté depuis des années et c’est encore le cas pour l’instant : la cueillette des champignons a tendance à se morceler de plus en plus et il est devenu courant de voir sortir les champignons massivement de terre à d’autres périodes que les traditionnels mois de septembre, octobre et novembre.

"C’est encore le cas ces derniers jours, constate David Dumont, guide nature pour l’asbl "Charleroi Nature". Avec l’humidité de ce début de mois d’août, dans tous les bois autour du bureau, ici, au centre de délassement de Marcinelle, les champignons sont là !"

Si certains champignons poussent en été, la "pleine saison" était surtout en automne jusqu’aux premières gelées.

"Maintenant c’est beaucoup plus irrégulier et morcelé, poursuit David Dumont. Et pour moi, c’est clairement le changement climatique qui est en cause ! Les périodes d’humidité sont plus intenses en été, mais les périodes sèches et chaudes, qui empêchent les champignons de pousser, sont aussi plus fréquentes en septembre et octobre. Du coup les périodes de cueillettes sont plus morcelées, plus étalées dans le temps. C’est donc bien aux amateurs de champignons d’adapter leur planning de cueillette tout en respectant, évidemment, les règles de prudence nécessaires et primordiales !"