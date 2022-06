Marcinelle : la démolition de la maison de Marc Dutroux a commencé ce mardi

"Dans mon esprit, c’était un peu comme la maison d’Anne Frank, je ne voulais pas qu’on la détruise", explique Gino Russo, le père de Mélissa. La ville de Charleroi va donc la démolir et la transformer en un jardin du souvenir… mais les caches, au cœur du dossier judiciaire, vont être conservées. Et ce à la demande des familles, dans un but judiciaire, afin de pouvoir continuer à relever des traces d'ADN et de les comparer.