Marcinelle : elle retrouve la sépulture de son grand-oncle, 83 après son décès

Depuis 25 ans, Dominique Delescaille, ancienne journaliste, enquête sans relâche afin de connaître l’histoire de sa famille déportée à Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a quelques années, elle a pu mettre une photo sur le nom de sa grand-mère, Régina Lewkowitz.

Il y a peu, elle vient de découvrir l’existence d’un autre membre de sa famille, jusque-là inconnu. Son grand-oncle, Salomon, mort quelques mois avant le début de la guerre. Contrairement au reste de la famille, Salomon a échappé à la déportation. Il possède une sépulture au cimetière de Marcinelle. Pour Dominique, c’est donc une fête de la Toussaint un peu particulière. Elle peut enfin se recueillir sur la tombe d’un de ses ancêtres.

"Quand j’ai su que ma grand-mère avait un frère aîné. Je me suis dit que Salomon devait bien être enterré quelque part. J’ai donc contacté les archives de la ville de Charleroi. Et à ma grande surprise, un archiviste m’a donné un numéro de cadastre en me disant que la tombe était toujours bien dans la partie israélite du cimetière de Marcinelle", explique-t-elle.