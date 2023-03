Marcia Cross, Brian Cox, Lou Doillon: des séries et des stars au Festival Séries Mania

Binger, écouter et se poser

Parmi les séries très attendues, on se réjouit de découvrir Salade Grecque de Cédric Klapisch choisie pour ouvrir le festival vendredi soir au Nouveau Siècle, mais aussi la coproduction franco-belge De Grâce avec Olivier Gourmet et Panayotis Pascot, l'israélienne Red Skies de Ron Leshem (Euphoria) et Amit Cohen (False Flag), le biopic Bardot sur l'une des icônes du cinéma français, le thriller Polar Park porté par Jean-Paul Rouve et Guillaume Gouix, et L’Hôpital et ses fantômes : Exodus, la suite (trente ans plus tard) de la série de Lars Von Trier.

Côté rencontres, on se pressera pour assister aux masterclasses de Marcia Cross (inoubliable Bree de Desperate Housewives), Brian Cox (l'imposant patriarche de Succession) et Lisa Joy (showrunneuse de la troublante Westworld). Et parce que les séries reflètent l'état du monde et amènent à y réfléchir, on se pose un moment pour assister aux conférences du festival, notamment : "La représentation de la guerre est-elle possible en séries ?" avec les journalistes Florence Aubenas et Pierre Haski et "Que peuvent les séries pour l’écologie ?" animée par Cyril Dion (Demain).