Marchin : Safran Aero Boosters va construire une nouvelle usine sur l’ancien site d’ArcelorMittal

Une bonne nouvelle pour le bassin industriel liégeois… Ce qui est assez rare ! Avec cette toute nouvelle usine que l’avionneur Safran Aero Boosters va construire à Marchin. Elle produira des ailettes de compresseurs pour moteurs d’avion. Un investissement d’une cinquantaine de millions d'euros financés pour 22% par des fonds régionaux (SRIW) et pour 22% par des fonds fédéraux (S.F.P.I.M.). La nouvelle usine occupera à Marchin une partie de l’ancien site d’Arcelor Mittal où plusieurs anciennes lignes d’électrozingage sont à l’arrêt depuis des années. L’entreprise produira des ailettes pour moteurs d’avion dès 2025. Une manière de conserver aussi en Wallonie un secteur industriel stratégique.

L’usine produira 400.000 ailettes par an pour les compresseurs de moteurs d’avion

Conçues en titane, longues d’une quinzaine de centimètres, 2000 ailettes par jour seront à terme forgées dans la nouvelle usine en région liégeoise. Pourquoi Marchin ? François Lepot patron de Safran Aero Boosters à Herstal explique que "la première raison, c’est qu’on veut concevoir le meilleur compresseur basse pression du monde. Et pour ça, on va imaginer des nouvelles ailettes. Il faut être sûr qu’on puisse les produire. Et pour ça, il faut qu’on puisse rapprocher les producteurs des concepteurs et donc contrôler aussi la production."