Marchin: le cirque en bois de "Latitude 50" officiellement inauguré

Des acrobaties, de la voltige, des jongleurs mais aussi du chant, de la danse et de la musique live. Issus de l’École Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles, c'est la toute jeune compagnie Soif Totale qui a donné le coup d'envoi des festivités.

Extraordinaire pour notre petite commune de Marchin

Un cirque flambant neuf que les Marchinois et Marchinoises ont pu découvrir en primeur. Et ils semblent séduits. "Je découvre quelque chose d'exceptionnel" témoigne ce visiteur. "C'est vraiment fantastique. L'infrastructure ici dans laquelle je me trouve, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire pour notre petite commune de Marchin. Je suis très fier. Très très fier". "Les gradins, c'est super parce que moi qui suis petite, je sais que je ne serai jamais embêtée par un grand qui est assis devant moi" se réjouit cette habitante. "C'est merveilleux que la culture vive comme ça dans un petit coin perdu au fin fond du Condroz. Qui aurait imaginé qu'on aurait une chose pareille? C'est formidable" conclut cette autre spectatrice.

Dans le cadre de l'inauguration, trois compagnies de la Fédération Wallonie-Bruxelles présentent leur création en première mondiale ce weekend du 15 et 16 octobre.

Toutes les infos sur le site de Latitude.