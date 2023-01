Marchin : carton rouge de la commune aux épreuves de sports moteurs pour 2023

Après une douzaine de communes hesbignonnes, c’est à présent la commune de Marchin qui prend la décision d’interdire les compétitions de sports moteurs sur son territoire.

Le débat a eu lieu, lundi, en conseil communal.

Une majorité s’est dégagée sur ce refus d’épreuves moteurs pour 2023.

Après un accident grave au rallye sprint de la localité, après la mort de deux jeunes au rallye du Condroz qui passe sur son territoire, le bourgmestre, qui a la décision finale, suivra son conseil communal.

Pour Adrien Carlozzi, les conditions de sécurité ne sont pas remplies. La législation en la matière est vieillotte. Gouverneur, communes, organisateurs ont interpellé la ministre de l’Intérieur mais rien ne bouge. C’est un moratoire d’un an. Le temps peut-être de mettre l’ouvrage sur le métier entre toutes les parties pour revoir les conditions d’organisation de ces épreuves dont le plus gros souci reste une donnée non maîtrisable : le comportement des spectateurs.