Marchez dans les pas de Jacques Brel à Bruxelles

Quelle belle invention que le verbe "bruxeller" ! Il fallait s’appeler Jacques Brel pour oser le trouver. Aujourd’hui, redécouvrons Bruxelles via les endroits que le Grand Jacques a aimés ou marqués de son empreinte.

Rendez-vous d’abord à la Fondation Brel pour retirer un audioguide et une carte. Et nous voilà embarqués pour une promenade jalonnée de croustillantes étapes : restaurants, bars, cinéma, palais des beaux-arts – avec, pour chaque lieu, des souvenirs concrets, racontés par des intimes de Brel. 37 haltes, 22 chansons, et 16 témoins qui nous parlent : la promenade est dense et touchant !