Marchés publics : quelles sont les règles pour les appels d'offres?

Pour un marché public, l’appel d’offres contiendra un cahier de charges. "Il contient également une partie technique dans laquelle on décrit ce dont on a besoin", explique Me Dony. Par exemple, pour des fournitures, "les spécifications du matériel qu’on doit fournir", poursuit Me Dony, mais "ça doit être objectif", ajoute-t-il. Selon ce juriste, "on ne peut pas favoriser un prestataire de manière tout à fait subjective et arbitraire", même si, il faut le reconnaître, il y a une part de subjectivité quand on apprécie la qualité d’un matériel.

Alors, est-il envisageable que l’appel d’offres soit calibré pour ne correspondre qu’à un fournisseur ? "Cela peut s’envisager pour autant que cela soit objectif" répond Me Dony. "Si on arrive à démontrer qu’on avait besoin d’abat-jour de telle dimension parce qu’il y avait un réel besoin d’avoir cette dimension-là, oui", ajoute-t-il.

Mais si, en rédigeant l’appel d’offres, on a dans un coin de la tête de favoriser un fournisseur en particulier, on s’éloigne du principe de base de la réglementation sur les marchés publics qui est d’essayer d’avoir la concurrence la plus large possible, d’avoir le plus d’appels possibles et, in fine, la meilleure offre dans l’intérêt des finances publiques.

Dans la pratique, il arrive aussi que des appels d’offres soient plus ou moins fortement inspirés du catalogue d’un fournisseur. "Ce qui arrive, c’est qu’on ne connaît pas très bien le marché. On reçoit un catalogue d’un prestataire et, comme on ne connaît pas bien, on écrit son cahier des charges sur base de ce qu’on a reçu comme informations", explique Me Dony. Mais, "ça, on ne peut pas le faire. On ne peut pas rédiger un cahier des charges sur la base du matériel que va fournir un fournisseur spécifique parce que, de facto, cela exclut un peu tous les autres", ajoute le juriste.