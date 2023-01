Marchés : LVMH devient la première société européenne à dépasser les 400 milliards de capitalisation boursière

Le prix de l’action a atteint dans la matinée un nouveau record en touchant 795,70 euros (+ 0,38%). Depuis le début de l’année, elle a augmenté de plus de 16% dopée notamment par la réouverture économique de la Chine. Vers 13h40, elle était retombée à 791,40 euros en baisse de 0,15% sur la séance. La capitalisation de LVMH, qui désigne la somme qu’il faudrait dépenser pour acheter toutes les actions du groupe, a culminé à environ 400,4 milliards d’euros (environ 433 milliards de dollars). LVMH est de loin l’entreprise la mieux valorisée en Bourse en Europe, devant le géant de l’agroalimentaire Nestlé et le laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk. Mais elle ne pèse pas lourd face aux mastodontes mondiaux comme Apple, qui valait plus de 2130 milliards de dollars vendredi à la clôture américaine.