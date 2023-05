Marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse : "Pour les connaître, il faut les vivre de l’intérieur"

"Les marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse, c’est avant tout une escorte armée à une procession religieuse du culte catholique", rappelle Gérard Adam.

La rencontre avec ces deux présidents est rythmée par leur savoir inépuisable de l’histoire des marches. Le musée est ouvert. Chaque pièce a son thème : la musique, les enfants, le premier Empire… On y fait le tour avec Michel et Gérard. Ils nous montrent toute une collection de costumes, mais aussi de drapeaux : "Certains sont parfois doubles faces et ils sont dédiés d’un côté à la paroisse et sur le revers à la jeunesse", nous lance Gérard Adam. En effet, il nous explique également que "La plupart des sociétés sont issues des comités de jeunesse. Ce sont eux qui ont remis en route les marches au 19e siècle. Et d’ailleurs dans certaines localités, on retrouve dans le comité de la marche, ceux qui s’occupent des fêtes du village, de l’organisation du grand feu… Ceux qui s’investissent dans la vie locale et associative".

À l’étage, Michel Piérard nous invite à découvrir : "Le coin d’histoire". Avant de nous montrer que sont exposés "un décret de l’époque napoléonienne relatif au déroulement des cérémonies publiques, des exemplaires de laissez-passer militaires, un carnet militaire, une lettre d’un soldat à sa famille…"

En déambulant dans les salles, ils nous exposent les différences entre tous les uniformes et spécificités de chacun : "Les uniformes du premier empire sont arrivés dans les années 60, ce sont les derniers arrivés dans nos marches. Ils sont très prisés car ils sont très colorés, il y a de l’or, il y a du galon. C’est clinquant." Et ajoute, "Ce n’est pas très historique chez nous, d’ailleurs, toutes les vieilles sociétés ne possèdent pas de costume du 1er empire". Michel intervient alors avec une question : " Savez-vous pourquoi les costumes des Flanqueurs de la garde sont verts ? " Répondant par la négative, il nous explique : "Le choix de cette couleur est dû au fait qu’historiquement le régiment était uniquement alimenté par les fils des gardes des eaux et forêts français. Leur nom vient du fait qu’ils travaillaient sur les flancs." Pour l’anecdote, il nous raconte que les voltigeurs, quant à eux, "étaient des régiments composés uniquement de petits hommes. Il y avait une taille maximum pour pouvoir y entrer. Ils étaient déployés là où il y avait besoin de renfort et devaient être capables de sauter à croupe sur un cheval. D’où leur nom, voltigeurs".